スポーツの分野で活躍した、地元にゆかりのある選手やチームを称える「山陽新聞体育賞」の贈呈式が行われました。 【写真を見る】“山陽新聞体育賞” の贈呈式青山学院大硬式野球部の安藤寧則監督らが受賞【岡山】 今年の山陽新聞体育賞には、体育特別賞、体育賞、体育奨励賞に7人と2つの団体が選ばれました。 体育特別賞は岡山市出身の青山学院大学硬式野球部、安藤寧則監督に贈られました。 東都大学リー