¥Ò¥«¥ë¤È¤ªÂ·¤¤¥Ý¡¼¥º¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥ÈYouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖReZARD¡×¤Î¹­Êó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Ò¥«¥ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹ÈÇò¤Ë¤â½Ð¤¿Ä¶Í­Ì¾¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥Ò¥«¥ë¤Î¸µ¤Ç¸Û¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÏ¢Íí¤¬¤­¤¿¤Î¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢YouTube¤ËÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£2016Ç¯¤Ë¡Ö¤±¤ä¤­ºä46¡×(¸½ºß¤Ï¡ÖÆü¸þºä46¡×)¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢ºòÇ¯¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¹â