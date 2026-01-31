せとものの街・愛知県瀬戸市で、高さ4mの大きなひな壇の展示が始まりました。ピラミッドをもじって「ひなミッド」と名付けられたひな壇には、陶磁器やガラスで作られたおよそ800体のひな人形が飾られました。ひなミッドの前では、一つ一つ立派に並んだひな人形をバックに記念写真を撮るなどしていました。このひなミッドは市内にある「瀬戸蔵」で、3月8日まで展示されます。