31日午後、鹿児島市で路線バスに普通乗用車が衝突する事故がありました。バスの乗客1人と普通乗用車に乗っていた3人の計4人が軽いケガをして病院に運ばれました。警察と消防によりますと31日午後1時前、鹿児島市光山の国道225号を走っていた路線バスに左折をしようと国道に進入した普通乗用車が衝突しました。バスには13人の乗客がいましたが70代の女性1人が病院に運ばれました。普通乗用車を運転していた67歳の女性と20代の男