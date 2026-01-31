衆議院選挙をめぐり長島町の期日前投票所で投票用紙の交付ミスがありました。小選挙区の投票用紙を同じ人に2枚交付した可能性が高いということです。交付のミスがあったのは長島町役場指江支所の期日前投票所です。長島町の選挙管理委員会によりますと30日、期日前投票をした人数と投票用紙の残りの枚数を照合したところ、小選挙区の投票用紙が1枚少ないことが判明。同じ人に小選挙区の投票用紙を2枚交付した可能性が高いとい