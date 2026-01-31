1月27日に公示された衆院選。新潟4区から立候補した自民党・鷲尾英一郎候補の第一声をお伝えします。この記事では候補者が話した内容をそのままお伝えします。 改めまして本日衆議院選挙に立候補いたしました鷲尾英一郎でございます。皆さんよろしくお願いいたします。急な総選挙となりまして、本当に皆様方にはこの豪雪の中、様々にご準備をいただきました。心から感謝を申し上げる次第でございます。また、この豪雪の選挙という