日本ハム、巨人、中日でプレーし昨季限りで現役引退した中田翔氏（36）がMBSテレビの不定期番組「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。現役時代のトレードマークだった金のネックレスについて語った。小料理屋の女将に扮した番組MCの有働由美子とトークを繰り広げた中田氏。話題がネックレスに及ぶと「最近はもう、金はつけない」と告白。理由を尋ねられると「今は純粋にぶっとい金ネックレスはおしゃでではないというとこに気