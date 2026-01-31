【ワシントン＝淵上隆悠、バンコク＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は３０日、ホワイトハウスで記者団に対し、イランとの核開発を巡る交渉について、「彼らは確かに合意を望んでいる」と語った。合意の期限については、「彼らはわかっている」と述べるにとどめた。トランプ氏は、イランに米軍艦隊を派遣していると改めて述べ、「合意を期待している。できない場合は何が起きるか見てみよう」と武力行使を示唆してイランに合意