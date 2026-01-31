ヤクルトは31日、キャンプ地・浦添で1軍合同自主トレを行った。ドラフト1位・松下歩叶（法大）は「初めて先輩の選手の方たちとできたので、正直緊張であまり覚えてない」と初々しさを見せた。それでも、チームの先輩との初練習に「凄く優しい方が多かった」と笑顔。山田や中村悠ら、チームの中心選手に「凄くオーラがあった」と振り返った。2月1日から迎えるキャンプには「1カ月完走できるように、そこだけ注意しながらやっ