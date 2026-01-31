群馬・伊勢崎市で31日朝、アパートの一室が焼ける火事がありました。映像では、アパートのベランダから炎が激しく噴き出している様子が確認できます。午前7時半過ぎ、伊勢崎市八斗島町の木造2階建てアパートの一室から火が出ているのを警察官が発見しました。火は約2時間半後に消し止められ、住人の男性が煙を吸ってけがをしました。警察などが出火の原因を調べています。