¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤¬£³£±ÆüÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£?Ä¶¥¹¥Ñ¥ë¥¿?¤ÎÁ´ÎÀÀ©¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤­¤µ¤Ä¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£±ÑÌÀ¡£¹â¹»»þÂå¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ËÆ£¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤»¤¨¤è¡£¤¢¤ó¤Ê¤È¤³¤ª¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ê¤ã¡£ÀÄ½Õ¤Î¹â¹»»þÂå¤Ï±óÂ­¤â½¤³ØÎ¹¹Ô¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£½¤³ØÎ¹¹Ô¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¹â¹»¤Ê¤Î¡©¡×¤È¥Ü¥ä¤­¤Þ¤¯¤Ã