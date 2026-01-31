【モデルプレス＝2026/01/31】俳優の古屋呂敏と女優のつじかりんが出演するDMM TVドラマ「教えてください、藤縞さん！」（毎週金曜深夜25：35〜独占配信中）の第4話が、30日に配信された。大胆なワンシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞【写真】イケメン俳優がお姫様抱っこ「大胆」◆古屋呂敏×つじかりん「教えてください、藤縞さん！」電子コミックス累計900万ダウンロード（分冊版を含む）を突破したロングセラー