【モデルプレス＝2026/01/31】モデルで女優の田丸麻紀が1月31日、自身のInstagramを更新。子どもたちのために作った夕食を公開し、話題となっている。【写真】47歳2児の母モデル「品数多くて凄い」仕事終わりの手作り夕食◆田丸麻紀「子どもたちの晩御飯」公開イベントの仕事があったという田丸は「仕事が終わってから 子供たちの晩御飯にはサーモン 筑前煮 やなんだかんだで 花金」とつづり、夕食の調理風景を写真や動画で公開。