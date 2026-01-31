歌手の藤あや子さん（64）が2026年1月27日、自身のインスタグラムを更新。キュートな「猫ニット」コーデを披露した。「猫の日コーデ」藤さんは、「来月に迫った『猫の日』恒例の番組収録でした」と報告。つづけて、「この日のためにネットでポチッた猫ちゃんデザインのニットを着用」と紹介した。このニットは「胸元の猫ちゃんもさることながら肩に入ってるmy colorの紫がお気に入りポイント」とつづっていた。また、ハッシュタグ