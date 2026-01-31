昨年１月の大相撲初場所限りで現役を引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ケ浜親方（３４）の引退相撲が３１日、東京・両国国技館で開催された。断髪式では横綱・豊昇龍（２６）＝立浪＝、元横綱の白鵬翔さん（４０）ら約３３０人がはさみを入れた。現役時代の師匠だった宮城野親方（元横綱・旭富士）の止めばさみで大銀杏（おおいちょう）に別れを告げ、涙はなかった。スイングショートというさっぱりとした髪型になり、「お祝いの場