ピーマンがあれば副菜1品完成！ メイン料理が決まっても、「あと1品…」のメニューが決まらないことってありますよね。箸休めになるような副菜が食材1つで作れるとしたらとても助かります。今回は、ピーマンを使った副菜レシピをご紹介します。お弁当のおかずにもなり、ピーマンが苦手なお子さんも食べられるレシピもありますよ！ とにかく簡単！5分で完成 副菜を作るのにあまり時間をかけたくないという方にはぴったり。レンチ