◆米女子プロゴルフツアーヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ第２日（３０日、フロリダ州レークノナ・クラブ＝６６２４ヤード、パー７２）今季開幕戦の第２ラウンドが行われ、２９位で出た古江彩佳（富士通）が６バーディー、ボギーなしでこの日最少の６６をマークし、通算４アンダーで首位と４打差の１１位に浮上した。「ボギーなしだったのは、すごい幸せ」。古江は満面の笑みを浮かべた。前半の４番で２