あすの天気です。冬型の気圧配置が続くため、北陸から北の日本海側では雪が降るでしょう。きょうよりも雪の降り方が一時的に強まる所がありそうです。なかでも青森県内は、昼ごろから大雪に注意してください。太平洋側は晴れる所が多いでしょう。ただ、仙台や盛岡はにわか雪があるかもしれません。あすの気温です。きょうと比べて少し高い所もありますが、この時期らしい厳しい寒さが続く見込みです。最高気温は東京で10℃、名古屋