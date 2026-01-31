■全国の1日（日）の天気冬型の気圧配置が続き、北海道や東北北部には新たな寒気が流れ込みそうです。北日本の日本海側や北陸は雪が降り続き、北海道や青森では、大雪となる所がありそうです。積雪がさらに増えるため、交通障害やなだれ、屋根からの落雪などに十分注意が必要です。また、除雪や雪下ろしは複数人で行うなど、慎重に作業をして下さい。太平洋側は晴れる所が多く、空気の乾燥した状態が続くでしょう。火の取り扱いに