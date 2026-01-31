衆院選の投開票日まであと8日。将来、電力需給のひっ迫が懸念される中で、各党は原発などのエネルギー政策で何を訴えているのでしょうか。都心から車でおよそ1時間の千葉県印西市。いま街の姿が一変しています。記者「こちら印西市の住宅地ですが、すぐそこ反対側に目を向けてみますと、灰色の箱のような建物が目につきます」立ち並んでいるのは「データセンター」です。インターネットのサーバーや、AIの計算処理などを行う機器を