◇テニス 全豪オープン(日本時間31日、オーストラリア・メルボルン)ジュニアの男子シングルスで準決勝に登場した田畑遼選手が、ジガ・シェシュコ選手(スロベニア)にセットカウント0-2(3-6、3-6)で敗れました。田畑選手は、今大会第3シードで出場。準々決勝ではドイツ人選手と2時間45分の熱戦を繰り広げ勝利。ベスト4に進出していました。この日行われた準決勝では、第1セットに2度ブレークを許すと、第2セットでもブレークを許し、