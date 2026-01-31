きのう、茨城県のJR水戸駅前で、男女4人が面識のない男に突然殴られるなどして重軽傷を負った事件で、警察はきょう、逃げた男の画像を公開し、情報提供を呼びかけています。黄色のダウンジャケット姿で自転車に乗る男。この事件はきのう午後6時すぎ、JR水戸駅前のロータリーで男が突然、バス待ちの客などを殴ったり、自転車でぶつかったりして、10代から50代の男女あわせて4人が重軽傷を負ったものです。男はいまも逃走中です。警