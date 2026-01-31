常盤薬品工業のスキンケアブランド「リンクルターン」の上位ラインである「リンクルターン アドバンスト」から、目元口元を集中ケアする「薬用シューティングエフェクター＜医薬部外品＞」が2026年2月3日に発売します。有効成分のナイアシンアミドとトラネキサム酸を配合「リンクルターン」は、美白としわ改善の両方を叶えながらピンとハリのある肌に仕上げる、忙しい大人世代のための医薬部外品のエイジングケアブランドです（注1