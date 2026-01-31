マッチングアプリで知り合った相手から投資に誘われ、横手市の20代の男性が暗号資産およそ231万円相当をだまし取られました。横手警察署の調べによりますと横手市に住む20代の男性は先月、マッチングアプリで知り合った相手とラインでやり取りするうちに好意を抱くようになりました。その後、相手から「叔父が投資家として名古屋で金融分析グループを運営している」「投資を始めてくれれば共通の話題を持つことができる」な