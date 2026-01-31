31日朝、秋田市の国道7号で車3台が絡む事故があり、2人が大けがをしています。事故があったのは秋田市下浜羽川の国道7号です。秋田中央警察署の調べによりますと31日午前6時半ごろ、由利本荘市方向から走っていた普通乗用車が対向してきた軽乗用車と正面衝突しました。さらに軽乗用車は後続の車に追突されています。この事故で普通乗用車を運転していた由利本荘市の25歳の男性は頭を強く打つなどして大けがを、軽乗用車を運転して