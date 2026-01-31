記念すべき初開催の「Bリーグドラフト2026」において、2巡目・3巡目で指名されたのは5名。Bプレミアの開幕を前に活躍が期待されるその5名の選手を紹介する。 文＝小沼克年 1巡目指名選手の紹介記事はこちら ◆▼2巡目1位（京都）「第二の故郷に帰還。変幻自在のオールラウンダー」 ［写真］＝西山陽 西部秀馬（にしべ・しゅうま） 生年月日：2003年5月20日（22歳）ポジション