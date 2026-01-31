1月30日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）は、J-POP史におけるひとつの結節点として、長く記憶される一夜となったと思う。この日、スタジオに集結した出演者のなかでも、ひと際熱い視線を集めていたのがMr.ChildrenとMrs. GREEN APPLEの2組だ。平成という時代をその楽曲群で彩り、今なおトップランナーとして走り続けるMr.Children。そして、令和の音楽シーンを牽引し、破竹の勢いで