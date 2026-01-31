（台北、高雄中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は30日、南部・高雄市で開催された日台防災フォーラムにビデオメッセージを寄せ、「台日が手を携え、両国、アジアのみならず、世界においても、防災強靱（きょうじん）性（レジリエンス）の模範を共に築いていくことを期待する」と語った。フォーラムは極端な気象現象や地震、複合災害に対し、強靱な都市を形成して課題に対処することを目的に、日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流