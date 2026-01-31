ジェレミー・フリンポンの負傷は、リバプールとアルネ・スロット監督をさらに困らせている。右SBを層が薄いからだ。遠藤航は、代役として起用されるのだろうか。フリンポンは１月28日に行われたチャンピオンズ・リーグのカラバフ戦で開始早々に負傷した。交代で出場したのが遠藤だ。チームは大量６得点をあげて快勝。ベスト16進出を決めた。次戦は31日のプレミアリーグ第24節、本拠地アンフィールドに迎えるのはニューカッス