「BCN AWARD」は、家電量販店などから集計している実売データ（POSデータ）をもとに、部門ごとの年間販売数量累計No.1メーカーを称える制度。前年の実績に基づくため、「BCN AWARD 2026」の対象期間は2025年1月〜12月となる。26年1月19日に発表された「BCN AWARD 2026」から、本記事ではノートPC部門を取り上げる。まず、2025年のノートPC市場動向を振り返る。25年10月14日にWindows 10のサポート終了が大きく影響し、販売台数