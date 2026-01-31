元イタリア代表FWチーロ・インモービレが、ボローニャを半年で退団し、パリFCに加入するようだ。イタリアメディア『スカイ』などが報じた。1990年2月20日生まれのインモービレは、2009年にユヴェントスでプロデビューを飾ると、トリノ、ドルトムント、セビージャなどを経て、2016年夏に加入したラツィオで長らくエースとして君臨。同クラブで公式戦通算207ゴールを挙げ、2018−19シーズンのコッパ・イタリア優勝などに貢献した