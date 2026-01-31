京都サンガF.C.が１月31日、FW原大智がドイツ１部ザンクトパウリへ完全移籍すると発表した。今後メディカルチェックを経て、正式契約を結ぶ予定だという。ザンクトパウリにはMF藤田譲瑠チマ、DF安藤智哉が在籍しており、３人目の日本人選手となる。191センチの長身ストライカー原は、1999年５月生まれの26歳。FC東京でプロ生活をスタートさせた後、イストラ（クロアチア１部）、アラベス（スペイン２部）、シント＝トロイデン