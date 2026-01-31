ヨドバシカメラは、「ヨドバシカメラ サンシャインサカエ店」を地下鉄栄駅8番出口直結の商業施設「サンシャインサカエ」に2月3日に移転オープンする。●1階、3階、地下1階の3フロアに出店営業中の「ヨドバシカメラ マルチメディア名古屋松坂屋」は2月1日に閉店し、1日の臨時休業を挟んでサンシャインサカエの1階、3階、地下1階にオープンする。閉店に伴い、マルチメディア名古屋松坂屋は移転売り尽くしセールを実施している。