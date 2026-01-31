AZ（オランダ1部）は31日、RB大宮アルディージャからU−23日本代表DF市原吏音を完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2031年6月30日までとなり、背番号は「18」を着用する。大宮のヘッドオブスポーツを務めるスチュアート・ウェバー氏は、「J2史上最高額と思われる移籍」となることを明かしている。現在20歳の市原は、大宮の育成組織出身で2023年にトップチームデビュー。昨シーズンは明治安田J2リーグで29試合に出