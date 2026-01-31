またひとり若きサムライが世界へと羽ばたく。J２のRB大宮アルディージャは１月31日、市原吏音がオランダの強豪AZに完全移籍すると発表した。大宮のアカデミー出身の市原は、U-18チームに所属時の2024年にトップチーム昇格およびプロ契約を締結。J２、J３での過去３シーズンで77試合に出場し、５得点をマークしていた。 先日まで行なわれていたU-23アジアカップでは、U-23日本代表の主将としてチームを牽引し、優勝に