きょうの道内は、冬型の気圧配置の影響で、日本海側を中心に雪が強まり札幌では積雪が1メートルに迫りました。降りしきる雪の中、背丈を超える雪山の間を歩く人。記録的な大雪から1週間、札幌はまた大雪に見舞われ積雪は1メートルに迫りました。（市民）「こんなに積んでも捨てる場所がなくなってしまって間に合わない」「年明けてから一気に降って大変ですね」大雪の除雪作業のためJR学園都市線は、全線で運転を見合