千歳市の支笏湖温泉では、ことしも氷濤まつりがはじまり、多くの家族連れや観光客などで賑わっています。支笏湖の澄んだ水を吹き付けてつくられた30もの氷のタワー。神秘的な「支笏湖ブルー」が訪れた人を魅了していました。千歳市の支笏湖温泉で、きょうからはじまった冬の風物詩・氷濤まつりです。（ 訪れた人）「すっごい」「めっちゃ感動しました」「ビューティフル！」千歳・支笏湖氷濤まつりは、来月23日