この記事をまとめると ■ケーニッヒはフェラーリなどを過激な外観と超高出力で再定義した存在だ ■エンジンチューンと独自エアロにより度肝を抜くようなスペシャルカーを製作 ■1990年代には世界的ブームを生み日本市場でも絶大な影響力をもった スーパーカーの価値観を塗り替えた存在 デザイナー業界ではガンダム以前と以後で、創作にまつわる境界線があるのだとか。となると、スペシャルカーやハイパーカー界隈に例えると、ケ