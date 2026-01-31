キリンビールは、「一番搾り」ブランドから、春デザインの缶ビール「限定春示温インキデザイン缶」3商品を、2026年2月3日から期間限定で発売する。「糖質ゼロ」「ホワイトビール」もラインアップ麦のおいしいところだけを搾る"一番搾り製法"で作る同ブランドから、同社の缶商品では初だという、温度によって色が変化する「示温インキ」を一部使用したデザイン採用の3商品が登場する。同ブランドらしい品質感をベースに、桜を華やか