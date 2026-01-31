住宅火災で3人が死亡です。火事があったのは、長野県東御市の住宅で、午前5時半ごろ、「部屋の中で豆炭が燃えている」と通報がありました。火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼し、焼け跡から3人が遺体で見つかりました。近所の人「すごい勢いで（炎が）上がっていた。こんなに激しく燃えると思わなかった」警察によりますと、この家に住むいずれも60代の中沢和智さんと妻、それに30代の娘と火事