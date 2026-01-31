モーニング開催のボートレース鳴門G1「第69回四国地区選手権競走」が31日、晴天の中で開幕。この日は7Rから安定版を装着してレースを行った。見事な連勝発進だ。川原祐明（31＝香川）は逃げと捲り差しで白星を2つ並べた。前半3Rは2コースの菅章哉に伸びられながら、その難敵を壁にする形で逃走。後半7Rは実に滑らかな捲り差しで突破してみせた。「波を越える感じがいいですね。直線も若干余裕があるし、水をつかんでいて押す