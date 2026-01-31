内閣府は2025年12月に、首都直下地震による被害想定を12年ぶりに更新した。最悪のケースの場合、首都圏では、建物は約11万2000棟が全壊し、死者は1万8000人、災害関連死は最大で4万1000人にのぼると算出された。救急車の数は限りがあるのと同じで、災害時の国や自治体による支援は限りがあると考えたほうがいい。被害軽減へ“共助”が大事な要素被害を軽減するためには、国や自治体などによる“公助”とともに、自らが自らを守る“