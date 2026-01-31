セレッソ大阪は31日、ドイツ・ブンデスリーガのボルシア・ドルトムントとオフィシャルクラブパートナーシップを締結したと発表した。国際クラブ化を進めるC大阪は、1月3日に親会社のヤンマーが買収したオランダ2部のアルメレ・シティーにDF高橋仁胡を期限付き移籍させることを発表。ドルトムントとのパートナーシップ締結は「トップチーム」「アカデミー」「女子」を一貫して強化する2本目の柱となる。ドルトムントとの協定では