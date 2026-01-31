プロ野球・巨人は31日、2月1日から始まる春季キャンプを前に宮崎神宮に参拝。エース・戸郷翔征投手は『15勝』を目標に掲げました。昨季はMLBに挑戦した菅野智之選手が抜けた穴を埋めるべく、チームのエースとして期待されましたが、シーズン序盤に苦しみ、8勝、9敗、防御率4.14の成績。戸郷投手は地元宮崎でのキャンプに向けて、「去年のことは結果としてありますけど、それ以上に今年はやらないといけない気持ちが強い。良い気持