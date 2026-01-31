26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演したロッテ・サブロー監督が、練習について言及した。昨年の都城秋季キャンプについてサブロー監督は「昭和のキャンプです。実際昭和ではやっていないんですけど、そのイメージで。下手くそなので練習して、うまくなる。心身ともに強くなると願いを込めて」と厳しい練習を課した。同番組に出演した笘篠賢治氏は「若いうちにしか練習できない練習。あれだけや