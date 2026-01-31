北九州市門司区で1月30日に発生した山火事は31日、ほぼ消し止められました。1月30日午後、北九州市門司区奥田での建物火災から燃え広がった山火事は、31日もヘリコプターや消防隊員による消火活動が行われ、31日午後3時10分に、火はほぼ消し止められました。消防では引き続き残り火がないか確認を続けています。