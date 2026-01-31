女優のオデッサ・アザイオン（25）が、新作映画「Deep Cuts」を降板した。オデッサはユダヤ系でメキシコの血を引くキャラクター、ゾーイ・グティエレス役にキャスティングされていたが、「白人俳優を有色人種役に起用するホワイトウォッシング」との強い反発を受け、インスタグラムで辞退を明らかにした。 オデッサは「みんな!! 私はみんなと同じ気持ちよ。この映画はやらない」と投稿。母はユダヤ系米国人女優パ