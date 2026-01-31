福岡市で1月31日、九州を舞台にした絵本の読み聞かせが行われました。■読み聞かせ「阿蘇に遊びに来ませんか？わー行きたいきゅー」1月31日午前、福岡市博多区の書店では九官鳥のキャラクター「きゅーちゃん」が熊本県の景勝地「押戸石の丘」を訪れる絵本の読み聞かせが行われました。絵本は九州観光機構がより多くの人に九州を訪れてもらおうと作りました。絵本は2月2日発売で、今後は半年に1冊ずつ九