2月8日投開票の衆議院選挙の期日前投票が、1月31日に福岡市役所などで始まりました。1月31日、福岡市役所1階では期日前投票の受け付けが始まりました。福岡市役所の期日前投票所は2月7日までの間、午前10時から午後7時まで開設されます。福岡市では公示日の翌日から区役所などで期日前投票を受け付けていますが、より投票しやすいよう、順次投票所を開設していきます。期日前投票所は商業施設など福岡県内148か所に開設され、開設