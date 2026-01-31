プロ野球１２球団の春季キャンプは２月１日に宮崎、沖縄の各地で一斉にスタートする。オフには則本（楽天→巨人）、松本剛（日本ハム→巨人）、有原（ソフトバンク→日本ハム）、桑原（ＤｅＮＡ→西武）らが移籍。楽天を除く１１球団では、３月に行われるＷＢＣ日本代表メンバーにも注目だ。新陣容で迎える１２球団のキャンプのテーマを、新戦力とともに紹介する。【阪神＝セ１位】(沖縄・宜野座村)近本、中野、森下、佐藤、大